D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobil çarptı

Silivri D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Yaralı gence ilk müdahale, yoldan geçen sağlık görevlisi tarafından yapıldı.

Kaza, Silivri D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir genç yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halinde olan özel bir otomobil, gence çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan gence ilk müdahale, tesadüfen yoldan geçen bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. Yaralı genç ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

(Yusuf Eker/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı