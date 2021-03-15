Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi
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Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi

15.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:34
Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi

Ankara'da karşıdan karşıya geçmek isteyen Emir Eren Ertaş adlı şahıs, şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Olayda talihsiz adam feci şekilde can verdi.

Ankara'nın Konya yolu çıkışı Bala kavşağında meydana gelen olayda, Emir Eren Ertaş adlı şahsa karşıdan karşıya geçmeye çalışırken "Köksallar" firmasına ait 33 DK 857 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen feci kazada Emir Eren Ertaş olay yerinde can vererek hayatını kaybetti.

Olaydan sonra bölgeye çok sayıda sağlık, olay yeri inceleme ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ertaş'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Haber Yorumları (1)
ERHAN: Sağa sola bakmaz yola atlar bunlar at gözlüğü çıkarmalı
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