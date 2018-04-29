Karşı Takımla Tartışan Turabi, 5 Maçta Oynamama Cezası Aldı
Survivor'a üçüncü kez katılan ve karşı takımla sürekli sorunlar yaşayan Turabi, dokunulmazlık oyununda Anıl ve Hakan'la sorun yaşayınca 5 maçta oynamama cezası aldı.
Çoğu zamanda sert üslubu ve davranışları nedeniyle eleştirilen Turabi Çamkıran, yine kavgalarla gündeme geldi. Oynanan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımıyla gerginlik yaşayan Turabi'ye Acun Ilıcalı çok sert sözlerle tepki göstermişti ve onunla ilgili konseyde bir karar vereceklerini açıklamıştı.
5 MAÇ OYUNLARA ÇIKAMAYACAK
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla, Turabi'ye 5 maç oyunlara çıkmama cezası verildi.
Survivor 2018'de Kıbrıs finaline doğru adım adım gidilirken, üst üste 11 oyun kazanan gönüllüler takımının bu başarısının ardından Ünlüler takımında sinirler gerildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları arasında yaşanan gerilimin ardından bu kez oyun alanında Hakan - Turabi kavgası yaşandı. Turabi'nin oyun sonrasında Hakan'ın üzerine giderek oldukça sert sözler söylemesi Acun Ilıcalı'yı da kızdırdı. Acun Ilıcalı kavga sonrasında Turabi'yi sert bir dille uyararak, "Burada istediğin her şeyi yapamazsın." ifadelerini kullandı.
BENCHTE BİLE OTURAMAYACAK
Acun Ilıcalı, "Bazı tepkileri vermezseniz, bazı durumların önüne geçemezsiniz. Biz tepki göstermedikçe Turabi bir üstünü zorluyor. Aramızda toplantı yaptık. Aldığımız karara göre Turabi, bundan sonraki 5 maçta oynamayacak. Benchte oturmasını da istemiyoruz." dedi
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PROGRAMDA TARAF TUTMA YOKSA TURABİNİN ATILMASI GEREKİYORDU ADAMIN ELİ SAKAT ZATEN OYNAMIYO SADECE ORDA KABADAYILIK YAPIYO. GÖNÜLLÜLER KAYBEDERKEN ONLARIN ÜMİTİN DAHİ SÖYLEDİĞ SÖZLERİ BİR HATIRLAYIN ŞİMDİ ONLAR KAZANINCA BAGIRMAYIN SEVİNMEYİN YAŞIIN BUNA YETMEZ MADEM YAŞINA SAYGI İSTİYON ORDA NE İŞİN VAR DEMEZLERMİ ADAMACevap Yaz 39 2 Yayından Kaldır
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ilk zamanlar ortalıkta dövüşcü yoktu dovuşcuyum diyerek yarışmacıları sindiriyordu herkes çekiniyordu sonra muaythai şampiyonu hıç bir resmi maçı yok okadar iyiyse ben maça hazırım dedi turbodan ses yok tabi sonra ortaya çıktıkı tayland da turistleri eğlendirmek için show amaçlı gösterilere katılmış sadece dikkat ederseniz atakan adem gibi gerçek dövüşçüler yarışmaya katılmaya başladıktan sonra dovuş mevzusunu kapattı adam bacaklarını açamıyor diz tekme nasıl atıcak yalancı görgüsüz ayının tekiCevap Yaz 40 1 Yayından Kaldır
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Turabide bıktımCevap Yaz 33 3 Yayından Kaldır
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Acunun şımarık , terbiyesiz, saygısız ve imtiyazlı yarışmacısı. Dürüstlük, sportmenlik, centilmenlik ve ahlak adına vicdanen Diskalifiye edilmeliydi. İNANDIRICI DEĞİLSİN ACUN VE SURVIVOR.Cevap Yaz 52 2 Yayından Kaldır
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Cezamı bu ya zaten oynayamaz eli sakat ödül gibi aynı bi gönderemediniz bernayla paskalı diskalifiye ettinizzCevap Yaz 33 3 Yayından Kaldır