Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı
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Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı

22.02.2021 23:38 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:03

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan bir kadın, karşı apartman oturan sapığın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. Kadının şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.

Adapazarı Semerciler Mahallesi 791 Nolu Sokakta meydana gelen olayda, alkollü olduğu tespit edilen E.A. evinde bulunduğu sırada karşı apartmanda oturan A.A. isimli kadının dairesine bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Elindeki bardaktan bir şeyler içerek mastürbasyon yapan E.A.'yı fark eden A.A., o iğrenç anları cep telefonuyla kaydederek polise şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.'yı gözaltına alarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

"EVDE YARI ÇIPLAK GEZİYORDU"

Polise giderek şikayetçi olan A.A.'nın verdiği ifadesinde, E.A.'nın bir süredir pencerelerini kapatmadan evinde yarı çıplak halde gezdiğini ve daha önce de oturduğu daireye bakarak kendilerini gördüğünde, mastürbasyon yaptığını söylediği öğrenildi. E.A. ise evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için mastürbasyon yaptığını söyledi. E.A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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