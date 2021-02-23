Karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden şüpheli adli kontrolle serbest
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Karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden şüpheli adli kontrolle serbest

23.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:28
Karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden şüpheli adli kontrolle serbest

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Semerciler Mahallesi 791 Nolu Sokak'ta yaşayan A.A. isimli kadın, dün akşam karşı apartmandaki dairede oturan E.A.'nın kendi dairelerine bakarak kendisini tatmin ettiği görüntüleri cep telefonuyla kaydederek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan E.A. ifadesinde, evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için kendisini tatmin ettiğini söyledi. A.A. ise ifadesinde, E.A.'nın bir süredir pencerelerini kapatmadan evinde yarı çıplak halde gezdiğini ve daha önce de oturduğu daireye bakarak kendilerini gördüğünde, kendisini tatmin ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından E.A. adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- Sakarya
Karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden şüpheli adli kontrolle serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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