Kars'taki Susuz Şelalesi tamamen dondu
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Kars'taki Susuz Şelalesi tamamen dondu

23.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:00
Kars'taki Susuz Şelalesi tamamen dondu

Son günlerde bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars'taki Susuz Şelalesi tamamen dondu.

Son günlerde bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars'taki Susuz Şelalesi tamamen dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düştüğü Kars'ta, dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi de dondurucu soğukların etkisiyle tamamen dondu.

Drone ile havadan görüntülenen şelalede güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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