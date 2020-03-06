Kars'ta yiyecek bulmakta zorlanan tilkilerin av mesaisi
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Kars'ta yiyecek bulmakta zorlanan tilkilerin av mesaisi

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde av mesaisini sürdürüyor.

06.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:22
Kars'ta yiyecek bulmakta zorlanan tilkilerin av mesaisi

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği 'nde, yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde av mesaisini sürdürüyor.

Zorlu kış koşullarının yaşandığı 'ta yabani hayvanları, karla kaplanan arazide karınlarını doyurmakta güçlük çekiyor.

Beyaza bürünen ve baharın gelmesiyle karların erimeye başladığı arazilerde canlıları kendilerine özgü "hassas" yöntemlerle avlayan tilkiler, renkli görüntüler oluşturuyor.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

Kars-Selim kara yolu yakınlarında avlanan tilkilerden bazıları yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar indi.

Kaynak: AA

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