Kars'ta yiyecek bulmakta zorlanan tilkilerin av mesaisi

06.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:22

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde av mesaisini sürdürüyor.

Zorlu kış koşullarının yaşandığı Kars'ta yabani hayvanları, karla kaplanan arazide karınlarını doyurmakta güçlük çekiyor.

Beyaza bürünen ve baharın gelmesiyle karların erimeye başladığı arazilerde canlıları kendilerine özgü "hassas" yöntemlerle avlayan tilkiler, renkli görüntüler oluşturuyor.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

Kars-Selim kara yolu yakınlarında avlanan tilkilerden bazıları yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar indi.

Kaynak: AA