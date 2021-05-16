Kars'ta, yaylalarda açan sarı çiçekler görsel şölen sunuyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinde baharın gelişiyle canlanan yaylalarda açan sarı çiçekler, yeşille bütünleşen görüntüleriyle eşsiz manzaraya sahne oluyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde baharın gelişiyle canlanan yaylalarda açan sarı çiçekler, yeşille bütünleşen görüntüleriyle eşsiz manzaraya sahne oluyor.

Arpaçay ve merkez köylere sarı çiçeklerle bezenen yaylalar, doğanın da canlanmasıyla insanlara görsel şölen sunuyor.

Bölgede yaşayan Mehmet Aydın, yaylaların ilk baharda temiz havası ve eşsiz doğasıyla insanları cezbettiğini söyledi.

Sarı çiçeklerin yaylalara ayrı bir güzellik kattığını anlatan Aydın, "Kars'ta kış çetin ve zor geçiyor. Hayvanlarımızı otlatmak için geldiğimiz yaylalarda daha da zorlaşıyor. Ama bahar gelince buralar cennet gibi oluyor. Her yer rengarenk çiçeklerle bezeniyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan