Kars'ta Yağmur Suyu Kanalizasyon Şebekesi Temizleniyor

Kars Belediye Başkanlığı'nca uzun yıllar toprak altında kalmış yağmur kanalları ve kanalizasyon şebekesi temizleniyor.



Yağmur yağdığında cadde ve sokakların sular altında kalmasının en büyük sebebinin kullanılmaz hale gelen yağmur suyu ve kanalizasyon bacalarının kapalı olmasına bağlayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, yapılan çalışmalarla yağmur suyu ve kanalizasyon bacalarının açıldığını söyledi.



Karaçanta, "Yapılan çalışmayla her yağmur yağdığında cadde ve sokaklarda su birikmesi nedeniyle yaşanan sorunlar giderilmiş olacak ve oluşan trafik sıkışıklığı da sona erecek. Toprak altında kalan ve kullanılmaz vaziyette olan yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattını bacalarını açarak yeniden çalışabilir hale getiriyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu caddelerde vatandaşlarımızdan çalışanlarımıza yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.



Kars'ta yapılan asfalt çalışmalarında çok sayıda kanalizasyon ve yağmur suyu bacalarının toprak altında kaldığı ortaya çıkarken, Belediye ekipleri, toprak altında kalan ve içerisi dolmuş olan yağmur suyu kanallarını basınçlı kanal temizleme aracıyla temizliyor.



Bir taraftan kanallar hava basıncıyla temizlenirken, diğer taraftan da temizleme aracı vakumla kanallarda bulunan kum ve diğer maddeleri çekiyor. Yapılan çalışmalarla Kars'ta yağmur suyu kanalları ile kanalizasyon şebekesi çalışır hale getirilecek. - KARS