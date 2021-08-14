Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Kars çevreyolunda meydana meydana gelendi. Kars'ta Digor istikametine doğru hareket hakindeki minibüs, yağmurlu havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan yatan minibüste sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KRS-

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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