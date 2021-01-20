Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü
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Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü

20.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:29
Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de tipi etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de tipi etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü. 

İlçede dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam ederek, gece de etkisini sürdüren tipide Başköylüler, evlerinden çıkamadı. Görüş uzaklığının yer yer 10 metreye kadar düştüğü Başköy'de, tipiye rağmen hayvanlarına bakmak zorunda kalan köylüler, zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan tipi sürgünleri ve buzlanma nedeniyle ise sürücüler zorlandı.


Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü
Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü
Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü
Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü
Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü
Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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