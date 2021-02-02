Kars'ta tipi etkili oldu
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Kars'ta tipi etkili oldu

02.02.2021 08:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:29
Kars'ta tipi etkili oldu

KARS'ın Selim ilçesi Katranlı yolunda tipi etkili oldu.

KARS'ın Selim ilçesi Katranlı yolunda tipi etkili oldu.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Geçen günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk ve tipiye bıraktı. Soğuk hava Kars'ta hissedilirken bazı noktalarda da tipi etkili oldu. Selim ilçesi Katranlı civarında ise tipi oluştu. Tipi nedeniyle köy yolunda sürgünler meydana geldi. Tipinin getirdiği kar yığınları yer yer 1 metreyi buldu.

 


Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu
Kars'ta tipi etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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