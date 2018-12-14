Minik Sedanur'un Tırnaklarındaki Doku ile Katilinin DNA Örnekleri Eşleşti
Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.'nin DNA örnekleri eşleşti.
Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur'un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.'nin DNA örnekleri eşleşti.
BİLEKLERİNDE İP İZİNE RASTLANDI
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur'un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.'nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur'un bileklerinde ip izine de rastlandı.
TUTUKLU ZANLI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Soruşturma dosyasında tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K., ifadesinde Sedanur'u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Diğer iki tutuklu zanlı E.B. ile H.U. ise suçlamaları kabul etmedi.
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İDAM İSTİYORUZ TEKRARI OLMASIN. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ADALETİN HUKUGUN KÖR OLDUGU BİR ÜLKEDE BU HABERLER HEP OLURCevap Yaz Yayından Kaldır
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yazıklar olsun idammmmm gesin artıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nasıl kıydın bu çocuğa. zalimler için yaşasın cehennemCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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onlar MELEK MELEK, nasıl dokunursun ona sen Allah''sız kitapsız pislikler; nasıl öyle şeyler geçer kafandan?? uçurmaz lazım o kafayı; oksijen israf ettirmemeli . . . hemde o ipi ana babasına çektirmeliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır