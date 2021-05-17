Kars'ta "pitonu andıran engerek yılanı" görüntülendi
Kars'ın Kağızman ilçesinde, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği "pitonu andıran engerek yılanı" şaşırttı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği "pitonu andıran engerek yılanı" şaşırttı.
Değirmendere köyünde yaylada küçükbaş hayvanlarını otlatan bir besici, sağa sola kaçan sürüye yaklaştığında engerek yılanını fark etti.
Pitonu andıran yılanı, köylüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yılan, bölgedeki çoban köpekleri tarafından öldürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik