Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı

KARS'ta mevsimin ilk karı yağdı, kent merkezi beyaza büründü.

KARS'ta mevsimin ilk karı yağdı, kent merkezi beyaza büründü.

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşları şaşırttı. Kent merkezine mevsimin ilk kar yağışının gerçekleştiğini belirten vatandaşlar, zorlu kış mevsiminin başladığını belirtti. Vatandaşlar, kayak merkezi Sarıkamış'a da kar yağması temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK