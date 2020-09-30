Kars'ta mahalleye inen bozayının "el sallar" gibi yaptığı hareket gülümsetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayının el sallar gibi yaptığı hareket, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayının el sallar gibi yaptığı hareket, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçedeki vatandaşlar, İnönü Mahallesi'ne inen bozayıları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bu sırada mahalledeki duvar üzerine çıkan bir bozayının kaçış anında "el sallar gibi" yaptığı hareket, vatandaşları gülümsetti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntülerde, daha sonra bozayılar, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci