Kars'ta köy içi yolları bitirilerek hizmete açılıyor

04.11.2019 11:34

Kars'ta, KÖYDES Projesi kapsamında 4 köy de kilit parke taşı yapım çalışmaları tamamlandı.



Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ödeneğinin iller ve ilçeler bazında dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar gereğince tahsis edilen 2019 yılı KÖYDES ödenekleri kapsamında Kars merkeze bağlı 4 köyde yapılan köy içi kilit parke taşı yollar bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.



Köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla Kars Merkeze bağlı Küçükboğatepe, Kocabahçe, Başkaya ve Hasçiftlik köylerinde kilit parke taşı ile döşendi. 4 köyde toplamda 24 bin 700 metrekare kilit parke taşı yol yapıldı. Köy içi yolları yapılan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, Vali Türker Öksüz'e teşekkür ettiler.



Öte yandan 2019 yılı KÖYDES Projesi kapsamında köy içi kilit parke yol yapım çalışmaları devam eden 9 köyde, çalışmalar kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA