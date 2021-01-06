Kars'ta kırağı güzelliği

KARS'ta hava sıcaklığı, eksi 20 dereceye kadar düşerken, yollarda, ağaçlarda, banklarda ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.

KARS'ta hava sıcaklığı, eksi 20 dereceye kadar düşerken, yollarda, ağaçlarda, banklarda ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.

Kentte özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceye kadar düşerken, bugün sis de etkili oldu. Yollar, ağaçlar, bitkiler, banklar ve teller üzerinde bu sabah kırağı oluştuğu görüldü. Güzel manzara ortaya çıkarken, sokaklarda kırağı fotoğrafları çekenler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK