Kars'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Şehit Emin köyü yakınlarındaki Sarıçam ormanlarında 74 yaşındaki İsmet Kılıç'ın kestiği ağaç üzerine devrildi.
Kazayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Kılıç'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci