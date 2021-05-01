Kars'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kars'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kars'ta kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Barış Işık idaresindeki 36 FE 036 plakalı minibüs ile İsmail Aytemiz Bulvarı'nda kavşaktan dönen Gökhan Elyıldırım yönetimindeki 36 AZ 383 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Burak Çağlayansudur yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

'Şok denetim' uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
"Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Diego Gomes Cenk Tosun Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:37:50. #1.14#

title