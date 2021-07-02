Kars'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Kars'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kars'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Kars'ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kars'ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kent merkezinde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan F.K, S.K. ile S.O. 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgede önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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