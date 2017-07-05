Kars'ta Arılar, Sezonun İlk Oğullarını Vermeye Başladı

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, arılar oğul vermeye başladı.



Kentte, hava sıcaklığının artmasının da etkisiyle arıların oğul vermeye başlaması üzerine arıcıları tatlı bir telaş sardı.



Oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, kendi bölgelerinin yakınındaki bitki, ağaç ve taş üzerine kümeleniyor. Kovan sahipleri, arıların kümelendiği alanlara hazırladıkları boş kovanları koyarak arıların içine girmesini sağlıyor. Arıcılar bu şekilde kovan ve bal üretimini de artırmaya çalışıyor.



Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın Türkiye'de önemli bir bal üretim merkezi olduğunu aktararak, arıların oğul vermesinin kovan sayında artış sağladığını söyledi.



Kars balının çok kaliteli olduğunu dile getiren Gök, "Bizim yüksek rakımdaki yaylalarımız bahar ve yaz mevsiminde binbir çeşit çiçeklerle donanır. Kars balının kaliteli olması, hem Kafkas ırkı arıdan hem de zengin floradan kaynaklanıyor. Şimdi arılarımızın oğul vermeye başlamasıyla arıcılarımızı tatlı bir telaş sardı. İnşallah kovan sayısıyla bal oranında da artış sağlanır." diye konuştu.



Kraliçe arı, oğul arılar ile kovanı terk ediyor



Bal üreticisi İsmail Küçük ise arılarda sezonun ilk oğul verme işleminin gerçekleştiğini söyledi.



Kovanda arı mevcudunun artmasıyla ana arıyla arıların bir kısmının kovanı terk ettiğini ifade eden Küçük, şunları dile getirdi:



"Bahar mevsiminde ana arının yumurtlamasının ardından haziran ayına kadar yumurtalar gelişerek oğul haline gelir. Kovanda arıların sayısı artıkça arı ailesinin rahat etmesi için ana arı diğer oğul arıları başka yerlere taşır. Arı, oğul verdiği zaman burada ağaçlarımız çok olduğu için ağaçlara kümeleniyor. Biz de bu arılar ormanlık bölgeye, uzağa gitmesin diye boş kovan getirip, arıları bu kovan içerisine topluyoruz. Eğer bu işlemi bir iki saat içerisinde yapmazsak arılar yerinden ayrılıp uzağa giderler, biz de onları toparlayamadan kaybederiz. Onun için oğulları zamanında kovana almamız gerekir."



Bu arada ağaç dallarına kümelenen arılar, görsel bir şölen oluşturdu.