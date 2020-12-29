Kars'ın neyi meşhur? Kars'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kars'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kars'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Kars'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Kars'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Kars'ın en meşhur yemekleri, Kars'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kars'ın neyi meşhurdur, Kars'ın nesi meşhur? Kars'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KARS'IN NEYİ MEŞHUR?

Kars ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hörre Çorbası

Hengel

Feselli

Tencerede Şiş Kebap

Kesme Aşı

Haşıl

Kars Böreği

Ekşili Et

Piti Kebabı

Erişte Pilavı

Hasuda

Umaç Helvası

Kars Kazı Pilavı

Kars'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.