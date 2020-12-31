Kars'ın buz timleri iş başında
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Kars'ın buz timleri iş başında

31.12.2020 08:24 | Son Güncelleme: 31.12.2020 08:27
Kars'ın buz timleri iş başında

KARS Belediyesi buz timi, vatandaşların kaldırımlarda rahat yürüyebilmesi için gün boyu kazma ve küreklerle buz kırıyor.

KARS Belediyesi buz timi, vatandaşların kaldırımlarda rahat yürüyebilmesi için gün boyu kazma ve küreklerle buz kırıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Kars'ta kaldırımlar ve yollar buz tuttu. Çatılardan sarkan buzların da tehlike oluşturduğu Kars'ta, kaldırımlarda yürümek de zorlaşınca belediyenin buz timleri kolları sıvadı. Boyları 1 metreyi geçen buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlenirken, kaldırımların buz tutan yüzeyleri ise kazma küreklerle kırılıyor. Buz timleri, kent genelinde her gün tonlarca buz kırıyor.Her sabah erken saatte başladıkları mesailerinde zaman zaman çay molası veren işçiler, kısa bir süre dinlendikten sonra yeniden işlerine koyuluyor. Bilek gücüyle alın teri döken işçiler, yayaların kaldırımda kayıp düşmemeleri için titizlikle çalıştıklarını söyledi.


Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında
Kars'ın buz timleri iş başında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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