KARS DOMUZ SÜRÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Eskigecit köy yolunda yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü karayolunda seyreden araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Eskigecit köy yolunda yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü karayolunda seyreden araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aralarında yavrularında bulunduğu ve tek sıra halinde giden 50'ye yakın domuz sürüsü yolun karşısından geçip Eskigeçit köyüne doğru ilerledi. Sürüyü görüntüleyenler şaşkınlılarını gizleyemedi
Kaynak: DHA
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