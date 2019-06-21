KARS DOMUZ SÜRÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

KARS DOMUZ SÜRÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Eskigecit köy yolunda yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü karayolunda seyreden araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Eskigecit köy yolunda yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü karayolunda seyreden araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aralarında yavrularında bulunduğu ve tek sıra halinde giden 50'ye yakın domuz sürüsü yolun karşısından geçip Eskigeçit köyüne doğru ilerledi. Sürüyü görüntüleyenler şaşkınlılarını gizleyemedi

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et