Kars Çayı gece donuyor, gündüz çözülüyor

SON 30 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Kars'ta gece donan Kars Çayı gündüz çözülüyor. Bir günde iki mevsimin yaşandığı kentte, mevsimsel değişim vatandaşları şaşırtıyor.

Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, gece-gündüz arasında önemli sıcaklık farkı yaşanıyor. Gündüz 10 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, gece sıfırın altında 5'e kadar düşüyor. Düşen sıcaklık sebebiyle yüzeyi buz tutan Kars Çayı, gündüz güneşin çıkmasıyla eriyor.

Bu sene aralık ayında yaşananlara hiç şahit olmadığını belirten memur emeklisi Zeki Akça, "60 senedir Kars'tayım. Bu sene bu kuraklık, karın az yağışı veya yağmayışı şehrimiz için de ülkemiz için de kötü bir gelişmedir. Eski kışlar eski karlar hemen hemen yok gibi. Eskiden bu mevsimde buralarda kardan yürümek bile imkansızdı. En az 20-30 santim kar olurdu şimdi ise kar bile yok. Şimdi soğuk bile yok. Eski soğuklarla şimdiki soğuklar hiç mukayese edilir mi ?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK