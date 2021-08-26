Kars Belediyesi, Genç Dostu Şehirler Sergisinde…

Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Sergisi'ne katıldı.