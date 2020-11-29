Karpuz görünümlü "mini meyve" görenleri şaşırtıyor
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Karpuz görünümlü "mini meyve" görenleri şaşırtıyor

29.11.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:46
Karpuz görünümlü

Antalya'da bir tarım firmasının ürettiği, tadı hıyara, görünümü karpuza benzeyen mini meyve büyük ilgi görüyor.

Antalya'da bir tarım firmasının ürettiği, tadı hıyara, görünümü karpuza benzeyen mini meyve büyük ilgi görüyor.

Serik ilçesinde 2000 dönümlük alanda üretilen minyatür patlıcan, kabak, salatalık, havuç, mısır, ıspanak, domates, pancar, biber, roka, turp, fasulye ve soğan gibi ürünlerin arasında mini karpuz görünümlü ürün de yer alıyor. Erik boyutunda ve hıyar tadındaki ürün, görenlerin dikkatini çekiyor.

Yaklaşık 3 yıldır firmanın 180 çeşitlik ürün portföyünün içinde bulunan meyve, özellikle yurt içinde lüks ve 5 yıldızlı otellerin alakart restoranlarında sofraları süslüyor.

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Yeni aromalar ve sunumlar üzerinde çalışıyorlar

Antalya'daki firmanın pazarlama direktörü Burak Akbulut, AA muhabirine, sürekli yeni ürünler üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Özellikle şef odaklı üretimler planladıklarını, yeni aromalar, sunumlar üzerine çalıştıklarını aktaran Akbulut, bu doğrultuda 3 yıl önce "bebek" olarak tabir ettikleri ürünün üretimine başladıklarını dile getirdi.

Erik kadar küçük meyvenin salata ve tatlıların sunumlarında hem tat ve aroma hem de görsel açıdan güzellik kattığını anlatan Akbulut, "Yediğiniz zaman hıyar tadı veriyor, görünüm olarak karpuz. İlk görenler doğal olarak şaşırıyor. Hoş bir ürün, oldukça tercih ediliyor, talep de her geçen yıl artıyor. Yurt dışına da göndermeye başladık, özellikle Arap ülkelerine satış yapıyoruz. Onlar da bu ürünü sevdi." diye konuştu.

Avuç içi kadar kavun

Akbulut, kavunda da avuç içi boyutunda bir üretim yaptıklarını söyledi.

Ürünün çok lezzetli olduğuna değinen Akbulut, "Avuç içi kavun, genellikle ortadan ikiye kesilip, dondurmayla tüketiliyor. Şahane bir tat ortaya çıkıyor." dedi.

Firma olarak yeni ve farklı ürünlere açık olduklarını belirten Akbulut, farklı üretimler yapmaya ve insanları şaşırtmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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