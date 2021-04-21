Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
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Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde resmi nikahı olmadığı eşiyle tartışan hamile kadın, karnına bıçak saplayarak hem bebeğini hem de kendini öldürmeye çalıştı.

Saat 12.15 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi Zemzem Sokak'ta edinilen bilgiye göre hamile olan 20 yaşındaki H.G.K. adlı kadın, resmi nikahı olmadığı kocası Ş.B.G. (23) ile birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı.

BIÇAĞI KARNINA SAPLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine sinir krizi geçiren H.G.K, eline aldığı bıçağı karnına batırarak hem bebeğini hem de kendini öldürmeye çalıştı. H.G.K.'nin yaralandığını gören Ş.B.G., durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hamile kadın, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan kadın ve bebeğinin durumun iyi olduğu, yaralı H.G.K.'nin daha önce de birlikte yaşadığı Ş.B.G. ile tartışarak kolunu kestiği iddia edildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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