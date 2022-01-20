2021-2022 eğitim öğretim hayatının ilk döneminin bitmesine son bir gün kaldı. Öğrenciler ve veliler, Karneler ne zaman verilecek 2022? Yarın karne günü mü? Karneler 21 Ocak Cuma günü mü verilecek? E-Karne'ye nereden bakılır? merak etti. Peki, karneler ne zaman veriliyor? Karneler yarın mı verilecek? Yarın okul var mı? Karne elden mi verilecek online olarak mı? İşte bilgiler...

1. dönem 24 Ocak günü sona erecektir. Öğrenciler karnelerin ne zaman verileceğini merak etti. Peki, Karneler ne zaman verilecek 2022? Yarın karne günü mü? Karneler 21 Ocak Cuma günü mü verilecek? E-Karne'ye nereden bakılır? Detaylar haberimizde...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Sömestr tatili 24 Ocak Pazartesi 2022 tarihinde başlayacak ve 4 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir. Haliyle ilk dönem okulların son günü yarın 21 Ocak Cuma günüdür. Karnelerin yarın yüz yüze verilmesi bekleniyor. Fakat bazı illerimizde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatildi. Aynı şekilde yarın da tatil olabilir. Bundan dolayı karnelerin resmi olarak ne zaman verileceği henüz belli değildir.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okullarda 2. dönem 6 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacaktır. Ara tatil ise 24 Ocak-4 Şubat arasındadır.

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Ancak öğretmen v E Okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir. Öğrenciler buraya tıklayarak, giriş yapıp karnelerini e-karne olarak görüntüleyip, notlarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilirler.

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