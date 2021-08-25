Karman'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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Karman'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Karman'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Hayvanları Koruma Kanunu gereği Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu İl Hayvan Kurulu toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Hayvanları Koruma Kanunu gereği Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu İl Hayvan Kurulu toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Alkan'ın sunumuyla başlayan toplantı, ilgili kurum temsilcilerinin yaptıkları çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirmeleriyle devam etti.

Belediye mücavir alanı dışındaki sahipsiz hayvanlar hakkındaki şikayetlerin ve kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda, tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili yapılacak iş ve işlemler ile yerel hayvan ve koruma görevlisi müracaatları görüşüldü.

Toplantı. kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ekrem Tokay, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kenan Ay, Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Şube Müdürü Mustafa Alkan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Karman'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Karman'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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