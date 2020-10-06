Karma öğretmen ataması nedir? Karma öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Karma ataması nedir?

2019 yılı ve 2018 yılında ÖABT sınavına giren adayları ilgilendiren karma öğretmen ataması nedir? Karma öğretmen ataması sorunu nedir? Karma öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Karma atama nedir? Karma atama kalktı mı?

Öğretmen adaylarının mağduriyetine sebep olan karma öğretmen ataması ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Karma öğretmen ataması 2019 yılında sınava giren adayların seslerini çıkarması ile yeniden gündemde. Peki, karma öğretmen ataması nedir? Karma öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Karma atama nedir?

KARMA ÖĞRETMEN ATAMASI NEDİR?

Karma öğretrmen ataması mağdur kesim tarafından dile getiriliyor. Peki, Karma öğretmen ataması nedir? 2019 senesinde gerçekleşen ÖABT sınav sorunun 50'den 75'e çıkması ile beraber sorun oluşmaya başladı. Karma atama sisteminde 2018 yılında sınava giren ve eğitim fakültelerinden mezun olan kişilerin kullandıkları puan türü p10 puan türü; 2019'da sınava giren öğretmen adaylarını ise fakültelerinden mezun olan lisans mezunlarının kullandıkları p121 puan türü ile sıralamaya tabi tutulmasıdır.

KARMA ÖĞRETMEN ATAMASI SORUNU NEDİR?

2018 yılında sınava giren ve iki sene geçerlilik hakkı olan adayların 2018 yılında 40 bin ile atanamaması halinde 2019 yılında tekrar başvuru yapabilirler. 2018 ve 2019 yılında soru sayısının ve atamalardaki puan türünün değişmesidir. Puan türünün değişmesi ile birlikte yapılan sonuçlar denk düşmemektedir. Örneğin; Türk Dili ve Edebiyat Bölümü adayı puanı 2018 87.2 olan ve sıralaması 1251 iken 2019 yılında bu farklıdır.

MİLLİ EĞİTİN BAKANLIĞI KONU İLE İLGİLİ NELER DEDİ?

"Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey" dedi. Daha önce karma atama sorunuyla ilgili açıklanması beklenen durumla ilgili herhangi bir değişiklik olmasa da binlerce öğretmen adayı yapılacak düzenlemenin haberini bekliyor.

KARMA ATAMA KALKTI MI?

Karma atama bu yıl itibari iel kaldırıldı. Fakat 2019 yılında sınava giren adayların mağduriyerti devam etmekte. Konu ile açıklama bekleyen adayların tüm çabaları devam ediyor. Mağduriyet giderilecek mi? gibi sorular adaylar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na soruluyor.