Karlıova Belediyesi'nden temizlik çalışması

29.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:04

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, belediye ekipleri kar yağışı öncesinde cadde ve sokaklarda genel temizlik çalışması başlattı.



Karlıova Belediyesi tarafından cadde ve sokakların temizliği aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi. Kar yağışı öncesi temizlik çalışmalarını hızlandıran ekiplerin, tüm sokakların genel temizliğini yapacağı aktarıldı.



İlçenin daha temiz olması için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, " İlçemizin daha temiz olması için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizliyor. Kar yağışı tam anlamıyla etkisi göstermeden sonbaharın temizlik çalışmasını tamamlayacağız" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA