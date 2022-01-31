Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı - Haberler
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Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tokat'ta bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

KONYA (İHA) - Tokat'ta bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tokat-Turhal karayolu Sungur mevkiinde meydana geldi. Rize'den Konya istikametine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait 38 AB 723 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Nurhan İçmez/İHA)

Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yoldan çıkan otobüs devrildi: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tokat, Konya, Rize, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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