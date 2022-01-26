Karlı yolda kalanlara polis yakıt yetiştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karlı yolda kalanlara polis yakıt yetiştirdi

Karlı yolda kalanlara polis yakıt yetiştirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen ve yakıtları biten araç sürücülerine polis ekipleri yakıt yetiştirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen ve yakıtları biten araç sürücülerine polis ekipleri yakıt yetiştirdi.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve tipide Gölbaşı-Malatya karayolunu kullanan birçok araç sürücüsü yolda kaldı. Yolda saatlerce beklediği esnada yakıtı biten bir tanker sürücüsü, Gölbaşı-Ozan köyü arasında devriye görevi yapan polis ekiplerini durdurarak yardım istedi. Polis ekipleri tanker sürücüsüne yardımcı olmak için seferber oldu. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonundan yakıt alarak tanker sürücüsüne getirdi. Deposu yakıt ile doldurulan araç, yolların yeniden açılmasıyla yoluna devam etti. Polis ekiplerinin yardım etmesi vatandaşlar tarafından takdir topladı. - ADIYAMAN

Karlı yolda kalanlara polis yakıt yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Tragger, Polis, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title