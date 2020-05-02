Karlar eridi, iki aileye aylar sonra ulaşıldı
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Karlar eridi, iki aileye aylar sonra ulaşıldı

Karlar eridi, iki aileye aylar sonra ulaşıldı
02.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:45

Karlar eridi, iki aileye aylar sonra ulaşıldı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan iki aileye, karların erimesi sonucu aylar sonra ulaşıldı.

Karlar eridi, iki aileye aylar sonra ulaşıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan iki aileye, karların erimesi sonucu aylar sonra ulaşıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan iki aileye Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıldı. 1 Mayısta ekipler, yolları açarak ilerledi. Kar suları nedeniyle debisi yükselen Yeşilöz deresi yolları kapatınca dozerlerle yeni yollar yapıldı.

Kepçe operatörü Mikail Gök, iki aile için 3 kez yolları açmaya çalıştıklarını ancak zorlu bir coğrafyada olmaları nedeni ile yolun bir türlü açılmadığını söyledi. Gök, "Kaymakamlığımızın talimatları doğrultusunda Faraşin yaylasında kalan iki ailenin yollarını açmak için 3 kere yoğun bir mesai harcadık. Son olarak karların kısmen erimesi sonucu köye ulaştık. Bazı yerlerde yollar sular altında kalmıştı yeni yollar yaptık. Bataklık olan bölgelere toprak attık. Bazı yerlerde karlı yollar vardı açarak gittik. İki ailenin durumu iyi. Şimdi yavaş yavaş göçerler yaylalara gelecek artık" dedi.

Karlar eridi, iki aileye aylar sonra ulaşıldı

Kaynak: İHA

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