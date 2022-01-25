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Karla mücadele ekipleri gece boyu çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Karla mücadele ekipleri gece boyu çalıştı Erzurum'da gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

ERZURUM (İHA) - Karla mücadele ekipleri gece boyu çalıştı

ERZURUM - Erzurum'da gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışı ile birlikte kentin ana caddelerinde karla mücadele seferberliği başlatan Erzurum Büyükşehir ve ilçe belediyeleri gece boyu yollarda ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden karla mücadele çalışmaları sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara büyük bir kolaylık sağladı.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da önemli ölçüde düşüş yaşandı. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da meteoroloji bölge müdürlüğü yetkilileri buzlanma konusunda vatandaşları uyardı.

Karla mücadele ekipleri gece boyu çalıştı

Karla mücadele ekipleri gece boyu çalıştı

Karla mücadele ekipleri gece boyu çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri

Erzurum, kar, Güncel, Haber

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