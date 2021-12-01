Karla mücadele ekipleri cadde ve kaldırımları temizlemek için seferber oldu - Haberler
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Karla mücadele ekipleri cadde ve kaldırımları temizlemek için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Karla mücadele ekipleri cadde ve kaldırımları temizlemek için seferber oldu Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken, kentin tarihi yapılarında adeta görsel şölen oluştu.

ERZURUM (İHA) - Karla mücadele ekipleri cadde ve kaldırımları temizlemek için seferber oldu

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan yoğun Kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken, kentin tarihi yapılarında adeta görsel şölen oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Erzurum'da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekiplerince il genelinde karla mücadele seferberliği başlatılırken, karla kaplanan tarihi yapılan görsel şölen oluşturdu.

Tarihi Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese'de karla birlikte oluşan görsel şölen vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Karlı manzara fotoğraf çeken vatandaşlar kar'ın keyfini çıkardı.

Karla mücadele ekipleri ise özellikle ana yollarda ve kaldırımlarda kar temizliği yaparak trafiğin akışını sağlamaya çalıştılar.

Karla mücadele ekipleri cadde ve kaldırımları temizlemek için seferber oldu

Karla mücadele ekipleri cadde ve kaldırımları temizlemek için seferber oldu

Karla mücadele ekipleri cadde ve kaldırımları temizlemek için seferber oldu

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İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri

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