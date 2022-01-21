Karla Mücadele çalışmalarına MASKİ Ekipleri destek veriyor

MALATYA (Bültenler) - Malatya il genelinde ve kırsal bölgelerde vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması adına karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, " Öncelikle yağan kardan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Bu bereketli yağışın tabi ki ufak tefek sıkıntıları olacak. Şu anda biz tüm MASKİ ekibimizle yol birimimize destek veriyoruz. Arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Yolların açılması için bütün araçlarımızla birlikte karla mücadele çalışmalarına odaklandık. Özellikle vatandaşlarımız su saatlerine donma tehlikesinden dolayı dikkat etsinler. Geceleri maalesef hava sıfırın altında eksi 17'yi buluyor. Hafta sonu yine kar yağışı bekleniyor. İnşallah yine kar yağışı daha fazlası olur. Daha çok çalışırız. Kar, berekettir. Ufak tefek sıkıntıları olacak. Hep beraber bu sıkıntılara katlanacağız ama Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten 24 saat sahalardayız. Vatandaşlarımızdan ricam 1-2 gün sabretmeleri.İnşallah kısa zamanda herhangi bir sıkıntımız kalmaz. Zaten Büyükşehir'e ait kapalı yolumuz yok. Kar kaldırma çalışmalarımıza yol dairemize destek çıkarak devam ediyoruz" dedi.

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