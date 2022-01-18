Karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla kent beyaza büründü. Sürücüler kar nedeniyle kayganlaşan kara yollarında kontrollü şekilde ilerledi.

Kilis Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışında kapanan yolları açmak için personellerimiz ve araçlarımızla çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere ulaşımı rahatlatmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı 7/24 aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında vatandaşların mağdur olmamaları için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.