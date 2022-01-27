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Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, içerisinde 2'si çocuk toplamda 8 kişinin bulunduğu 3 araç kara saplandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, içerisinde 2'si çocuk toplamda 8 kişinin bulunduğu 3 araç kara saplandı. Mahsur kalanlar, belediye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Çubuklubala ve Ortaburun mahallelerinde 3 araçta 2'si çocuk 8 kişi karda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı A Takımı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yardımıyla araçları kardan kurtarılan vatandaşlar, ilçeye döndü. Ortaburun Mahallesi'ndeki kara saplanan bir araç, hasta için gelen ambulansın geçişine engel oldu. Ekipler, söz konusu aracı hemen çekerek, ambulansa yol verdi. A Takımı ekiplerinin yardımıyla araçları kardan kurtulan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevlilere teşekkür etti. - KOCAELİ

Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar

Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar

Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, A Takımı, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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