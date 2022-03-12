Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı - Haberler

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Karla kaplı İstanbul sokaklarında oğlunu sırtına alarak kayak yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul karla örtülürken güvenlik amirliği yapan ve kayakla ilgilenen Nevruz Avcı da kayak takımları giydi, oğlunu sırtına alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaparak karın tadını çıkardı.

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterirken kenti beyaza bürüyen kar sonrası birçok vatandaş ve çocuklar da karın tadını çıkardı.

OĞLU İLE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Güvenlik amirliği yapan ve kayakla ilgilenen Nevruz Avcı da dün akşam saatlerinde kayak takımlarını giyerek Başakşehir'de buz tutan yolları fırsat bilerek kayak yaptı. Karın keyfini çıkaran Avcı, sırtına 7,5 yaşındaki oğlu Mahmut Efe'yi de alırken o anlar karla örtülü yollarda renkli görüntüler oluşturdu.

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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