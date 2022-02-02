Karla kaplanan "sakin şehir" Göynük havadan görüntülendi
AA, İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Göynük ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü.
GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Göynük ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü.
Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin türbesini barındırdığı için her mevsim binlerce turisti ağırlayan tarihi Osmanlı kasabası Göynük'te, kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı.
Yağışın ardından ilçedeki tarihi konaklar, Sakarya Muharebesi anısına yaptırılan Zafer Kulesi, Akşemseddin Hazretleri Türbesi ve Gazi Süleymanpaşa Camisi, beyaz örtüyle kaplandı.
İlçeyi ziyaret eden misafirler, kar üzerinde yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Göynük'ün eşsiz kar manzarası, dron ile görüntülendi.