Karla beyaza bürünen Osmanlı kasabası Mudurnu havadan görüntülendi - Haberler
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Karla beyaza bürünen Osmanlı kasabası Mudurnu havadan görüntülendi

Karla beyaza bürünen Osmanlı kasabası Mudurnu havadan görüntülendi
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı kasabası Mudurnu'da kar yağışıyla ortaya çıkan güzel manzara dron ile görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı kasabası Mudurnu'da kar yağışıyla ortaya çıkan güzel manzara dron ile görüntülendi.

İlçede yaklaşık 9 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi İpek Yolu'ndaki ilçeye günübirlik ve konaklamak için gelenler, kar üzerinde yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mudurnu'daki kar manzarası, dron ile de görüntülendi.

Karla beyaza bürünen Osmanlı kasabası Mudurnu havadan görüntülendi

Karla beyaza bürünen Osmanlı kasabası Mudurnu havadan görüntülendi

Karla beyaza bürünen Osmanlı kasabası Mudurnu havadan görüntülendi

Karla beyaza bürünen Osmanlı kasabası Mudurnu havadan görüntülendi

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

UNESCO Dünya Mirası, Osmanlı, kar, Güncel, Haber

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