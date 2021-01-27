Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce karısını sonra kendisini öldürdü
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Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce karısını sonra kendisini öldürdü

27.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:13
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce karısını sonra kendisini öldürdü

Brezilya'da yaşayan Eliana Ferreira Siolin adlı kadın, TikTok'ta paylaştığı cüretkar fotoğraflar nedeniyle eşi tarafından öldürüldü. Kızlarının gözü önünde eşini öldüren koca, daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Brezilya'da yaşayan 35 yaşındaki Tiktok kullanıcısı Eliane Ferreira Siolin'in, hesabından paylaştığı cüretkar fotoğraflar sonunu getirdi. Karısının paylaştığı uygunsuz fotoğraflara dayanamayan 45 yaşındaki Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi, Siolin'i kurşun yağmuruna tuttu.

KIZLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

6 yaşındaki kızlarının gözü önünde karısına 14 el ateş eden cani koca, karısını öldürdükten sonra kendi kafasına sıktığı tek el ateş ile intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 35 yaşındaki kadının kolunda kırık olduğunu ve vücudunda ise 14 merminin bulunduğunu tespit etti.

Karısının cürretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce karısını sonra kendisini öldürdü

TİKTOK YÜZÜNDEN SIK SIK TARTIŞIYORLARMIŞ

Korkunç olayın ardından çiftin yakınları, Tiktok kullanıcısı Eliane Ferreira Siolin'in verdiği pozlar yüzünden eşiyle sık sık tartıştığını söyledi. Babasının annesini öldürdüğünü, ardından intihar ettiğini gören çiftin 6 yaşındaki kızları ise çiftin ailesinin gözetimi altına verildi.

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