KOCAELİ (İHA) - Karın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'de beklenen kar yağışı dün kent genelinde etkili oldu. Beyaza bürünen şehirde karın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı.

Kocaeli genelinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Birçok meslek grubunun izinli sayılması sonrası aileler ve çocuklar karın tadını çıkarmak için beyaza bürünen sokaklara akın etti. Derince ilçesinin Sırrıpaşa Mahallesi'nde çocuklar kartopu oynayıp kayak yaparak doyasıya eğlendi.

"Her kar yağdığında burada oluyoruz"

Çocuklarıyla beraber karın tadını çıkaran Dilek Kalaycı, "Her kar yağdığında çocuklarla genelde burada oluyoruz. Okullar da tatil oldu, soluğu yine burada aldık. Öğlenleri gelip akşama kadar burada oluyoruz. Hem kartopu oynayıp hem de kayıyoruz"

Çocuklarını karla oynamaya çıkaran bir diğer vatandaş Şahabettin Yıldırım ise, "Akşamüstü kar yağmaya başladı. Sabah olduğunda çocuklar kar görünce çıkıp kaymak istediler. Ben de onları kaydırmaya getirdim"