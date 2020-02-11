Karın ağrısıyla geldi, safra kesesinden 120 taş çıkarıldı

11.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:44

DENİZLİ'de özel bir hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvuran Solmaz Konyalıoğlu'nun (82) safra kesesinden 120 taş çıkarıldı.

Denizli'de yaşayan Solmaz Konyalıoğlu, geçen hafta, karın ve sırt ağrısı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Konyalıoğlu'nun safra kesesinde taş olduğu belirlendi. 9 Şubat pazar günü Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından ameliyata alınan Konyalıoğlu'nun safra kesesinde bulunan irili, ufaklı 120 taş çıkarıldı. Konyalıoğlu, ameliyatın ardından dün taburcu edildi. Ameliyatla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Mehmet Tekin, "Hastamızın safra kesesinde uzun yıllardır taşlar varmış. Son bir haftada ağrıları artmış ve hastaneye başvurmuş. Yapılan tetkiklerde safra kesesinin taş ile dolduğunu gördük ve ameliyat etmeye karar verdik. 25 dakikalık kapalı bir operasyonun ardından ameliyatı tamamladık. Hastamızın safra kesesindeki taşları temizledik. Sağlık durumu gayet iyi" dedi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Konyalıoğlu ise, "Hastaneye geldiğimde şiddetli bel ve karın ağrım vardı. Safra kesemde taş olduğunu bilmiyordum. Şu an kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA