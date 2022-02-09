Karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer?

Karın ağrısı, kadınlarda regl döneminde sıkça gözlemlenmesinin yanında kadın ve erkeklerin gündelik yaşantısını olumsuz yönde etkilemektedir. Beslenme düzenine bağlı kabızlık ve mevsimsel olarak üşütmekten dolayı başınıza gelebilecek karın ağrısı, karaciğer rahatsızlıkları ve apandisit gibi daha ciddi rahatsızlıklardan kaynaklı olabilir. Herkesin başına gelebilecek bu rahatsızlık ile evde yapacağınız birkaç basit çözüm ile doktora gerek kalmadan karın ağrısı şikayetlerinizden kurtulabilir ya da ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Bu basit çözümlerden en etkili olanlarını haberimizde sizler için derledik.

KARIN AĞRISI NEDİR?

Karın ağrısı, mide ya da karın bölgesinde genellikle kısa süreli olarak kabızlık, ishal, üşütmek, bağırsak enfeksiyonu gibi etkenlerden dolayı gerçekleşen sancı, ağrı ve acı hislerine verilen genel isimdir.

KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Karın bölgesinde meydana gelen ağrıların birçok nedeni olabilir. Bunlar gündelik hayatımızda farkında olmadan yaptığımız hatalardan kaynaklı olabileceği gibi farklı rahatsızlıklarında habercisi olabilir. Ancak en doğru tanı ve tedavinin sağlık kuruluşlarındaki testler sonucunda uzman hekimlerin koyacağı teşhisler sonrasında yapılabileceğini unutmamalısınız.

Karın ağrınsına neden olan etkenler mevsimsel olarak kışın soğuk havalarda ince giyinmekten ya da soğuk içecek ve yiyecek tüketiminden kaynaklı olabilir. Bunun dışında biliçsiz spor ve sabit karın bölgesi çalışması, aşırı mekik, fazla yürüyüş ya da ters yapılan hareketler, aşırı baharatlı, aşırı yağlı veya düzensiz beslenme, hazımsızlık, karın bölgesine alınan darbe gibi gündelik hayatımızdaki etkenlerin yanı sıra grip, kas gerilmesi, sindirim ve idrar yolu enfeksiyonları, sistit, apandisit, yumurtalık kistleri, dış gebelik, kabızlık, pelvik iltihabı, safra kesesi taşları, karaciğer rahatsızlıkları, reflü, gastrit, yıkanmadan veya çiğ yiyecek tüketimi, zehirlenme ve kadınlarda adet dönemi sancılarından kaynaklı gerçekleşiyor olabilir.

KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Yoğun sancı ya da karın ağrısı çekiyorsanız ve doktora gidebilecek durumda değilseniz evde uygulayacağınızı basit yöntemler ile ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.

Ballı Su

Sindirim sistemi düzenleyicisi olan bal ile ılık su özellikle kabızlık problemi çekenlere oldukça yardım edecektir. 1 tatlı kaşığı balı ılık su içerisize karıştırıp tüketebilirsiniz. Suyun aşırı sıcak olmamasına dikkat ediniz. Uzmanlar balın ısıtılması ve çok sıcak gıdalar ile alınmasının çok yanlış olduğunu belirtmektedir.

Rezene Çayı

Aktardan aldığınız bir miktar rezene çayı karın ağrısı ve sindirim sistemi problemlerine karşı oldukça etkilidir. İçerisine portaka bir miktar portakal kabuğu ekleyerek demlediğinizde etkisini arttırmış olacaksınız.

Yoğurt

Sindirim sistemine farydaları uzun zamandır bilinen yoğurt, karın ağrısına karşı olumlu sonuç vermektedir. Özellikle sindirim sistemi düzenleyisi olan prebiyotik yoğurtların tercih edilmesi karın ağrınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Muz

Hazımsızlığa karşı oldukça etkili olan muz lifli yapısı sayesinde ağrılarınızın azalmasına katkı sağlayacaktır.

Ananas

Tıpkı muz gibi ananasta karın ağrısı ve hazımsızlıkta çok etkili besinlerdendir. Karın ağrısı ya da sindirim rahatsızlığınız varsa en fazla 2 dilim tüketimesi önerilmektedir.

Limon Suyu

Asidik özelliği ile sindirim ve bağırsaklardaki bakterilerin azalmasında etkili olan limon, kabızlık ve hazımsızlık problemi yaşayanların sıkça kullandığı yöntemlerdendir. Bu tarz şikayetlerde bir çorba kaşığı limonun ılık su içerisine karıştırılarak tüketilmesi halinde bağırsakların rahatlamasını sağlayacaktır.

Elma Püresi

Tıpkı muz gibi lifli yapısı sayesinde sindirimde etkili olan elma, haşlandıktan sonra püre halinde tüketilebilir. Midenizi çok yormamasının yanı sıra tokluk hissi yaratacaktır.

Sıcak Kompres

Özellikle regl dönemindeki kadınlardaki ağrının azalmasındaki en etkili yöntemlerden olan sıcak su torbaları, hazımsızlık, sindirim ve soğuk algınlığı gibi nedenlerden dolayı karın ağrısı çekenlerde oldukça etkili olacaktır.

Elma Sirkesi

Bir bardak ılık su içerisine bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyerek ağrılarınızın azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Tercihen içerisine bir tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.

Kabartma Tozu Çözeltisi

Bir bardak su içerisi içerisine iki yemek kaşı kabartma tozu karıştırılarak hazırlanan bu çözelti, bağırsak yolundaki toksinlerin atılmasına yardımcı olacak ve mide dengenizi düzenleyerek ağrılarınızın hafiflemesinde fayda sağlayacaktır.

Zencefil Çayı

Karın ağrısı, soğuk algınlığı ve kas ağrıları gibi birçok faydası bulunan zencefil taze olarak ya da çay halinde tüketikmesi halinde karın ağrılarısı tedavisinde uzun zamandır kullanılmaktadır.

Bunların dışında her metabolizma farklılık gösterebilir bu nedenle kesin tadavi için uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

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