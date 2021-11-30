Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 35 kilogramlık kitle çıkarıldı - Haberler
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Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 35 kilogramlık kitle çıkarıldı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 35 kilogramlık kitle çıkarıldı

Van'da 58 yaşındaki Fesih Çiftçi'nin karnında tespit edilen 35 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

VAN (AA) - Van'da 58 yaşındaki Fesih Çiftçi'nin karnında tespit edilen 35 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

Karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine başvuran Çiftçi'nin tetkiklerinde karnında kitle tespit edildi.

Bunun üzerine ameliyata alınan Çiftçi'nin karnındaki 35 kilogramlık kitle 5 saatlik operasyonla alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren genel cerrah Doç. Dr. Sebahattin Çelik, AA muhabirine, birçok branştan doktorun katılımıyla Çiftçi'yi ameliyata aldıklarını söyledi.

Çelik şunları kaydetti:

"Hasta uzun süre karnında şişlik hissediyormuş. Yaptığımız tetkiklerde 35 santimetre büyüklüğünde kitle saptadık. Bu, hekimlik süresince rastladığım ender vakalardan biri. Yüz binde birkaç kişide ancak rastlanabilir biri durum. Daha önce 10-15 santimetre boyutundaki kitlelere rastlıyorduk ama bu çok büyük bir kitleydi. Hasta bunu nasıl fark edememiş. Riskli bir ameliyat oldu. Yaklaşık 5 saat sürdü ve başarılı geçti. Hastamızı bugün taburcu ettik."

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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