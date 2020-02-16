Karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü
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Karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü

Kayseri'de hafta içinde yağan yoğun kar yağışında, karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü.

16.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:35
Karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü

'de hafta içinde yağan yoğun kar yağışında, karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü.


Kayseri'nin ilçesine bağlı mahallesinde besicilik işi ile uğraşan Mazhar Özsoy'a ait olan ahırın tavanı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yıllardır besicilik işi ile uğraşan Mazhar Özsoy, "Geçtiğimiz hafta yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ahırımızın tavanı geçtiğimiz Perşembe günü ağırlığa dayanamayarak çöktü. Çok şükür telef olan bir hayvanımız olmadı ama çökme nedeniyle ahırımızda büyük maddi hasar meydana geldi" diye konuştu.


Mazhar Özsoy, hayvanların telef olmamasına sevindiklerini ancak ahırın çökmesi nedeniyle sıkıntı içinde olduğunu belirterek, "Yetkililerden ahırı onarabilmek ve açıkta kalan 30 hayvanıma yeniden barınacak bir yer sağlayabilmek için yardım bekliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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